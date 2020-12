Furto in casa del calciatore Paolo Rossi nel giorno del funerale

ROMA – “Hanno voluto infangarlo anche nel giorno in cui tutta Italia lo piangeva”. Con queste parole la moglie di Paolo Rossi, Federica Cappelletti, commenta al Quotidiano Nazionale il furto subito in casa ieri, probabilmente durante il funerale del grande calciatore, nella chiesa di Vicenza. “Non ho neppure la forza di parlare. Non bastava la morte di Paolo, non bastava lo stress di queste giornate massacranti, non bastava il dolore di tutti noi”, ha aggiunto.

I ladri, secondo quanto riportato, sarebbero entrati nella villa-agriturismo di Cennina, in provincia di Arezzo, dove il campione abitava con la sua famiglia, da una finestra, che è stata ritrovata infranta. Numerosi i danni all’interno dell’abitazione. Non si sa ancora esattamente cosa sarebbe stato sottratto: per ora a mancare di certo sarebbe un rolex a cui il calciatore era molto affezionato.