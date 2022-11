Zingaretti: “D’Amato ottimo candidato per vincere le regionali”

ROMA – “Ho fiducia in Alessio D’Amato da 10 anni, è un ottimo candidato per vincere e gli chiedo di sforzarsi per allargare l’alleanza, altrimenti rischiamo”. Lo ha detto il governatore uscente della Regione Lazio e deputato Pd, Nicola Zingaretti, alla trasmissione Mezz’ora in più, parlando delle prossime elezioni regionali e della candidatura del suo assessore alla Sanità.

“Ad Alessio ho detto ‘sei un ottimo candidato per correre ma adesso devi essere tu il protagonista di un’apertura alle forze democratiche di sinistra e associative‘”, ha aggiunto Zingaretti.

CONTINUERÒ A CERCARE CONTE

“Dovremo arrivare con un buon candidato, e ce l’abbiamo, una bella alleanza e buoni contenuti. Chi sbaglia è chi si sottrae a questa sfida. Io non so cosa ha in mente Giuseppe Conte ma nei prossimi giorni continuerò a cercarlo”. Lo ha detto il governatore uscente del Lazio alla tarsmissione Mezz’ora in più a proposito dell’allargamento del centrosinistra al M5S.

“Non abbiamo avuto occasione di parlare in queste settimane, ma non per cattiveria o disinteresse. Io non ho deciso il mio successore (nel Lazio, ndr) perché siamo in democrazia non in monarchia- ha aggiunto- Ho detto ‘unità, unità, unità’, non sono stato ascoltato ma continuerò a battermi”.

CONTE E CALENDA SBAGLIANO, DISTRUTTA ALLEANZA LAZIO

“Ora c’è la Meloni al governo, La Russa presidente del Senato e dico a Conte e Calenda ‘Possibile che non capite che bisogna voltare pagina? Non volete fare i campi larghi? Ok, ma un governo la prima cosa che si augura è dividere le opposizioni così la maggioranza è più forte“. Lo ha detto il governatore uscente del Lazio e deputato Pd, Nicola Zingaretti, parlando alla trasmissione Mezz’ora in Più, in riferimento alla volontà del M5S e del Terzo Polo di rompere il campo largo (voluto dallo stesso Zingaretti) che sta governando la Regione da due anni.

“La destra gioca a palla con noi e dopo avere detto ‘E’ uno scandalo La Russa’, ‘E’ uno scandalo Fontana’, ‘E’ uno scandalo la Meloni’ e hanno vinto le elezioni, distruggiamo l’alleanza nel Lazio che con me era maggioranza il 25 settembre e così rendiamo più difficile la vittoria- ha aggiunto Zingaretti- Conte ha sbagliato, perché ha fatto pesare la politica nazionale nelle vicende dei territori, come pure Calenda che ha sempre questo piglio di dire che l’unità la si fa attorno a lui”.

