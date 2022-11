Arriva bando per aiuti affitto casa, Regione Vda ricorda: Serve Isee

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 13 nov. – L’assessorato alle Politiche sociali della Valle d’Aosta avvisa, in occasione del Bando “Sostegno alla locazione” relativo al 2022, che gli interessati a richiedere il contributo sono tenuti alla presentazione dell’Isee valido per l’annualità 2022.

E quindi “si invitano coloro che non abbiano ancora richiesto l’Isee per l’anno 2022, a voler provvedere presso i centri di assistenza fiscale competenti entro il 31 dicembre 2022”. La certificazione sarà, infatti, necessaria per la richiesta del contributo, una volta avviato l’iter di presentazione delle domande, di cui verrà data successiva comunicazione.

