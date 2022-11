In Vda Usl ha aumentato sedute per vaccino antinfluenzale

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 13 nov. – Vista la risposta all’invito alla vaccinazione antinfluenzale, l’Usl della Valle d’Aosta ha istituito nei centri vaccinali alcune sedute suppletive, riservate alla somministrazione dell’antinfluenzale per gli utenti appartenenti alle categorie aventi diritto e che sono sprovvisti del medico di famiglia, con libero accesso. Per gli assistiti che hanno un medico curante, “la vaccinazione antinfluenzale sarà fatta come di consueto dal proprio medico” ha spiegato l’azienda sanitaria. Negli hub vaccinali sarà possibile, per gli aventi diritto, richiedere la somministrazione dell’antinfluenzare contestualmente al vaccino anti Covid-19. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata a tutti, in special modo alle persone riferibili alle seguenti categorie, per le quali è offerta gratuitamente: ultrasessantenni, bambini sani dai sei mesi ai sei anni d’età, donne in gravidanza, persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza per patologie concomitanti e loro familiari (i cosiddetti caregiver), ospiti e personale delle strutture per lungodegenti, medici, operatori sanitari e sociosanitari, volontari del settore sanitario e sociale, donatori di sangue, addetti ai servizi essenziali (come insegnanti, forze dell’ordine, addetti al trasporto pubblico), personale degli allevamenti e dei macelli.

Le vaccinazioni sono state previste a Donnas al poliambulatorio domenica 6 novembre dalle 8 alle 14; a Pollein alla Grand Place mercoledì 9 novembre dalle 8 alle 14; a Châtillon in località Perolle domenica 13 novembre dalle 8 alle 14. E’ stato inoltre attivato, a partire da giovedì 3 novembre, un box dedicato alla sola vaccinazione antinfluenzale, per gli utenti che non hanno un medico curante, giovedì e venerdì mattina alla Grand Place.

