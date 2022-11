VIDEO | A ‘Ballando con le Stelle’ si ritira la Costamagna: “Non sono Wonder Woman”

ROMA – La puntata di Ballando con le stelle si apre con un addio. La prima a dover scendere in pista, infatti, è Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca. I due però non si trovano in sala tra gli altri concorrenti, ma in studio perché la giornalista è ancora infortunata e ha deciso di ritirarsi dalla gara.

“Loro sono bionici, di testa, di cuore, ma arriva il momento in cui uno deve fermarsi- spiega Milly Carlucci- bisogna riconoscere i propri limiti e dire non ce la facciamo più”.

⚡È ufficiale: Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca si ritirano dalla gara😥#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/93xbagdLyi — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) November 12, 2022

“La guarigione è progressiva, costante, ma infinitesimale. Non abbastanza, troppo lentamente. e quindi adesso la mia sfida è guarire, devo tornare al 100%. Per guarire devo fermarmi- dice Costamagna che riceve uno scroscio di applausi dal pubblico- Vi ringrazio tantissimo per il sostegno che c’è sempre stato, mi auguro possa esserci per il ripescaggio, quando ci auguriamo di tornare al 100%. Non voglio che nessuno si senta tradito. Il tradimento sarebbe non fermarsi adesso, un tradimento nei confronti delle aspettative che ci sono. Non sono Wonder Woman”.

Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto sono rimasti sopresi dalla decisione della giornalista. Tutti tranne la giurata Selvaggia Lucarelli che nelle scorse puntate vedendo la difficoltà della Costamagna a ballare le aveva dato uno ‘zero’: “Alla fine avevo ragione io, doveva fermarsi“, è stato il suo commento.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it