Macron e Meloni ‘migranti’: l’ultima provocazione dell’artista Ozmo

ROMA – Lo street artist Ozmo colpisce ancora con un collage che questa volta si trova lungo il canale di St. Martin a Parigi. Sono rappresentati Emmanuel Macron e Giorgia Meloni che si uniscono per mano su un fondo marittimo con un giubbotto di salvataggio, segnato dalle bandiere italiana e francese.

LEGGI ANCHE: Migranti, Meloni contro Macron: “Una reazione spropositata, la soluzione la trovi l’Europa”

“In questa nuova immagine che ci porta direttamente alle ultime notizie sulle controversie che circondano l’attracco della barca Ocean Viking e dei suoi 234 occupanti, Ozmo ci fa ripensare alle ultime informazioni ma viste sotto il prisma di una narrazione caleidoscopica che arriva a noi addolcito da immagini poste all’angolo di una strada”, si legge nel suo post di Instagram.

LEGGI ANCHE: L’occhio di Willy e le parole di Ungaretti: a Colleferro un murale per il giovane ucciso



Ozmo, pseudonimo di Gionata Gesi, è un importante artista italiano che da diversi anni adotta Parigi, città al centro degli scambi internazionali per la sua multietnicità. Le sue opere si trovano in molte capitali europee e internazionali, sia in musei e gallerie d’arte contemporanea, sia passeggiando per le strade.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it