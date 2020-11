Migranti, Lamorgese: “Sbilanciamento tra Stati di primo ingresso e solidarietà di tutti gli altri”

ROMA – “Le proposte messe in campo per un nuovo Patto europeo per l’asilo e l’immigrazione devono poter marciare in parallelo, mantenendo una visione di insieme della riforma. Apprezziamo l’impegno profuso dalla presidenza tedesca e assicuriamo un atteggiamento costruttivo nel prosieguo del negoziato per raggiungere un accordo su tutto il pacchetto di proposte. Al momento rileviamo uno sbilanciamento tra responsabilità prevista per gli Stati di primo ingresso e la solidarietà da parte di tutti gli stati membri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, al termine del consiglio della Ue per gli Affari interni tenutosi in videoconferenza con la partecipazione della commissaria europea Ylva Johansson.