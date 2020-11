Coronavirus, oltre 40mila nuovi casi e 550 decessi. In calo i ricoveri in terapia intensiva

ROMA – I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 40.902, sulla base di 254.908 tamponi. Rispetto ai giorni scorsi, il rapporto tra tamponi e positivi resta stabile intorno al 16%.

In diminuzione il numero dei decessi che, per la prima volta da quattro giorni, non fa segnare un nuovo record. Le vittime di oggi sono 550, ieri erano state 636, il numero più alto della seconda ondata.

Cala anche il numero dei nuovi pazienti in terapia intensiva, che dopo aver superato quota 100 nei giorni scorsi, oggi scende a 60, per un totale di 3.230.