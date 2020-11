Harry Potter compie 19 anni, il 14 novembre la reunion on line: ecco come partecipare

ROMA – Harry Potter non passa mai di moda. Ieri per il primo capitolo della saga, andato in onda su Canale 5, 2,476 milioni di spettatori si sono radunati davanti lo schermo, nonostante l’intera maratona con protagonista il piccolo mago fosse già andata in onda su Italia 1 a marzo, durante il lockdown. E per tutti i potterhead domani, 14 novembre, ci sarà un appuntamento imperdibile on line, organizzato da Tom Felton, alias Draco Malfoy. Per festeggiare i 19 anni della saga, l’attore ha organizzato una rimpatriata in streaming sulla piattaforma Veeps a cui parteciperà parte del cast. I fan di Harry Potter potranno prendervi parte in prima persona interagendo con i propri beniamini, ponendo domande relative alla saga. Per farlo è necessario versare un contributo volontario. Parte del ricavato andrà in beneficienza. Ad annunciare l’evento è stato lo stesso Felton su Twitter, in un post in cui invita i fan a partecipare alla sua festa.

I 19 ANNI DI HARRY POTTER, CHI PARTECIPERÀ ALL’EVENTO

Felton non ha rivelato chi parteciperà al party, ma qualche settimana fa, a ET Online, ha raccontato di essere andato a giocare a golf con James e Oliver Phelps (alias i gemelli Weasly) e di sentirsi spesso con gli altri interpreti della saga su whatsapp, ai quali avrebbe chiesto di partecipare all’evento. Al party ci si aspetta la presenza di Emma Watson (Hermione nella saga) grande amica di Felton, con la quale, in molti sospettano, ci sia da tempo del tenero.