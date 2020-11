La Cina si congratula con Biden: “Rispetto per la scelta popolare”

ROMA – “Rispetto per la scelta del popolo americano” e “congratulazioni a Joe Biden e Kamala Harris”: questi i punti chiave della posizione espressa oggi dal ministero degli Esteri della Cina, a dieci giorni dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. A parlare è stato il portavoce Wang Wenbin. Nessun riferimento al silenzio di Pechino dei giorni scorsi, mentre il presidente uscente Donald Trump continuava a denunciare irregolarità nel voto, ma solo la sottolineatura che “il risultato sarà confermato nel rispetto delle leggi e delle procedure americane”.

LE ELEZIONI PIÙ SICURE DELLA STORIA USA

Ieri sera a evidenziare che le elezioni sono state trasparenti, anzi “le più sicure nella storia americana“, era stato l’Election Infrastructure Government Co-ordinating Council, un organismo composto da dirigenti federali del Dipartimento per la sicurezza interna e della Commissione per l’assistenza elettorale nonché da responsabili in materia a livello di Stati. In un comunicato si legge ancora: “Non c’è alcuna prova che il sistema elettorale sia stato compromesso o che siano stati persi o alternati voti in alcun modo”.

LEGGI ANCHE: Usa, l’ambasciatore Massolo: “Verso Cina e Russia con Biden non cambia nulla”