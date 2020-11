A Milano nuova protesta studenti: “Profumerie aperte e scuole chiuse”

di Michele Mastandrea

MILANO – Di nuovo in piazza questa mattina gli studenti e le studentesse delle scuole milanesi mobilitati contro la chiusura delle scuole e la didattica a distanza totale per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Circa una cinquantina di ragazzi si sono radunati di fronte alla sede della Regione Lombardia per chiedere la riapertura delle scuole in sicurezza e segnalare l’incongruenza della serrata degli istituti a fronte di tante altre attività giudicate meno essenziali che rimangono aperte.

Ci sono “profumerie aperte e scuole chiuse”, per Silvia Spirito del ‘Carducci’, per la quale “è incredibile che a differenza di tutti i paesi europei che hanno puntato sulla scuola, in Italia sia la prima cosa che ha chiuso”. Per Silvia, inoltre, “non è possibile che ci siano studenti di serie A e di serie B, c’è chi ha situazioni difficili a casa o che non ha i mezzi per seguire adeguatamente la Dad”. Una delle questioni più ‘calde’ è quella della mobilità.