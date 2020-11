Tg Psicologia, edizione del 13 novembre 2020

– DANTE E JUNG, LO STUDIOSO: PER ENTRAMBI SIMBOLI DANNO SENSO A VITA

“Cogliere e sviluppare lo spirito simbolico della Divina Commedia”. È l’obiettivo primario del convegno ‘Dante e Jung: una relazione a distanza’, promosso dall’Icsat e in programma il 26 e 27 febbraio 2021 al Palacongressi di Ravenna. A spiegarlo è il coordinatore scientifico Claudio Widmann, psicoanalista e autore del libro ‘La Commedia di Dante come percorso di vita’, in via di pubblicazione dalla casa editrice Magi.

– SUICIDI ADOLESCENTI, GUERRA (OMS): SERVE PIANO PEDIATRI E PSICOLOGI

“Con la pandemia c’è stato un aumento dei suicidi, in certi Paesi, soprattutto tra gli adolescenti e non è facile mitigare questa situazione. In Italia gli psicologi si sono subito messi a disposizione per dare una mano professionale. Serve un piano proattivo tra pediatri e psicologi per mettere in sicurezza ragazze e ragazzi”. Lo dichiara Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Oms.

– PSICOLOGI SARDEGNA: LAVORARE SU AFFETTIVITÀ E INTIMITÀ

“Noi psicologi dobbiamo lavorare su affettività e intimità che sono due componenti strutturali dell’essere umano. Ora vediamo una grande difficoltà della percezione dell’immagine di sé. I bambini rischiano di sembrare una minaccia per la diffusione del virus e la salute dei nonni, in una fase della vita che è fondamentale per la costruzione dell’identità dei più piccoli”. Lo dice Angela Maria Quaquero, presidente dell’Ordine degli psicologi della Sardegna.

– PSICOLOGI LOMBARDIA: INCLUDERCI NEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

“Invito le istituzioni e la politica a uno sforzo collettivo per pensare a un intervento di ristrutturazione dei nostri servizi sanitari che, in questo periodo, hanno reagito alle emergenze mettendo le ‘pezze’ in molte situazioni prive di strutture di risposta. Questa può essere un’occasione per rivedere ed entrare in un sistema di revisione strutturale. In tal senso, l’opportunità consiste nel rivedere i servizi socio-sanitari, includendo la figura degli psicologi”. Lo dice Laura Parolin, presidente dell’Ordine degli psicologi della Lombardia.

– AUTISMO, OISMA PRESENTA ‘MANGA AMICI’, INCONTRI SUL GIAPPONE

‘Manga amici’ sarà uno spazio completamente dedicato al mondo giapponese. L’iniziativa nasce dall’interesse per questa cultura da parte dei ragazzi asperger della nostra associazione con disturbi dello spettro autistico. Questa passione l’abbiamo trasformata in un punto di incontro, anche con esperti del Giappone”. Parte da qui Rosaria Ferrara, psicologa e presidente dell’Oisma, per presentare il nuovo laboratorio settimanale che partirà sabato 14 novembre alle 16.30 in diretta su tutti i canali social dell’associazione.