Tg Scuola, edizione del 13 novembre 2020

– SCUOLA, UNLOCKDOWN IL FILM SUGLI STUDENTI IN QUARANTENA

Un film eccezionale girato in un momento eccezionale. ‘(Un)lockdown’ è la pellicola di Andrea Di Paola, Camilla Borò e Pietro Repisti che ha visto la partecipazione di 32 classi di scuole italiane. Il progetto, curato da Cineteca Milano, ha coinvolto oltre seicento fra ragazzi e ragazze con l’obiettivo di raccontare, in poco più di mezz’ora, l’esperienza del lockdown, rendendo omaggio alla creatività e alla resilienza di studenti e insegnanti. Il film racconta una giornata tipo degli studenti alle prese con la didattica a distanza, tra classi virtuali e nuove interazioni tra i compagni.

– L’AQUILA, AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI MAXXI A[R]T WORK

Prende il via la seconda edizione a di MAXXI A[R]T WORK a L’Aquila. Il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento del Museo nazionale delle arti del XXI secolo. L’edizione 2020, realizzata grazie alla collaborazione della Camera di Commercio dell’Aquila, è suddivisa in due momenti ed è dedicata alla promozione turistica del territorio, attraverso progetti ideati e realizzati dagli studenti e coordinati dai tutor del MAXXI. Partendo dalle opere che saranno esposte al MAXXI L’Aquila, gli studenti indagheranno le connessioni con il patrimonio artistico, paesaggistico e culturale del L’Aquila, e progetteranno una mostra ideale, seguendo le linee guida della curatela museale. Il programma, tenuto a distanza secondo le regole della Didattica Digitale Integrata, vede coinvolti i professionisti del museo che hanno curato l’allestimento della collezione permanente e i referenti dell’Ufficio comunicazione.

– CASA LEOPARDI APRE ALLE SCUOLE LE VISITE IN STREAMING

Casa Leopardi offre per la prima volta alle scuole italiane la possibilità di effettuare visite didattiche guidate in diretta streaming. Si potranno visitare la Biblioteca dove si è formato il genio di Giacomo Leopardi e il Museo che raccoglie oggetti, testi e ricordi a lui cari. La visita in streaming permetterà agli alunni di entrare negli spazi che hanno visto formarsi e crescere il Poeta e d’interagire con le guide del Museo alla scoperta di Giacomo, del suo quotidiano, delle sue passioni e dei suoi studi. I contenuti delle visite digitali sono differenziati a seconda dell’età degli alunni e sono basate su interazioni. Un progetto patrocinato dall’Università di Macerata che mira a ricreare l’atmosfera di una vera e propria gita scolastica

– AL VIA LE RIPRESE DEL FILM SULLA PANDEMIA SCRITTO E DIRETTO DA STUDENTI

Si chiama ‘Qualcos’altro… che ancora non c’è’, ed è il lungometraggio scritto da 7 ragazze e ragazzi tra i 12 e i 23 anni. Un progetto di Alveare Cinema con il supporto dei ministeri dell’Istruzione e dei Beni Culturali e la collaborazione di Anac Autori e Roma Best Practices Award. Il film coinvolgerà circa 50 studenti dell’istituto ‘Bramante’ di Roma, nel quartiere Tufello, e i ragazzi del liceo ‘Ninni Cassarà’ di Palermo, che realizzeranno i sottotitoli. Le riprese partiranno lunedì 16 novembre dopo mesi dedicati alla sceneggiatura. Il film parla di violenza, isolamento, diversità, relazioni e paura di essere tagliati fuori. Tutti temi sollevati e approfonditi dai giovani autori.