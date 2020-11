A disegnare il calendario AiCS del 2021 saranno gli studenti di Cuneo

ROMA – Anche per il 2021, l’Associazione italiana cultura sport (AiCS) – tra i primi enti di promozione sportiva del Paese – ha deciso di affidare l’ideazione del proprio calendario ai giovani studenti e lo ha fatto indicendo un concorso di idee rivolto a tutti i Licei artistici d’Italia chiedendo loro di declinare con l’arte i valori alla base della promozione sportiva e sociale: tra le proposte giunte AiCS ha scelto quella presentata dal Liceo artistico “Soleri Bertoni” di Saluzzo, nel Cuneese.

Oltre 20 le proposte, 260 le tavole artistiche presentate e più di 300 gli studenti coinvolti: i lavori sono stati esaminati dalla commissione esaminatrice presieduta dal pittore Ido Erani. Le 13 opere che hanno superato la selezione sono il frutto della sensibilità e delle capacità artistiche di Giada Amariti, Ilaria Gerbaudo, Camilla Godano, Michela Graziano, Michele Penna, Micol Raposo, studenti della 4 DA dell’Istituto di Saluzzo: loro hanno declinato i valori della promozione sportiva mescolando foto a disegni, e utilizzando per ogni tavola un ospite d’eccezione.

“Per la realizzazione del progetto – scrivono i sei studenti nella loro relazione di accompagnamento alle opere – abbiamo deciso di avvalerci della collaborazione di Charlie, la mascotte della nostra scuola, un manichino di legno snodabile protagonista di mille lezioni di laboratorio, modello e consigliere infallibile. Abbiamo ritenuto giusto, specie in tempi complessi come i nostri, scegliere temi di spessore, come la cultura, l’ambiente, la solidarietà, l’integrazione e l’inclusione delle persone più deboli. Unire le armi dell’arte e dello sport per migliorare il mondo in cui viviamo, possibilmente divertendoci”.

La borsa di studio sarà loro consegnata sabato 28 novembre in video conferenza dalla ministra alla Famiglia e alle Pari opportunità Elena Bonetti, nel corso della conferenza AiCS “Prima i bambini e i ragazzi”. La conferenza sarà trasmessa in diretta sui canali social dell’Associazione italiana cultura sport.