Ucraina, Zelensky: “Attacco missilistico russo su Kiev, l’obiettivo principale era l’infrastruttura energetica”

ROMA – “Un attacco missilistico balistico russo su Kyiv. Ancora una volta, nessun preavviso da parte dei nostri partner. L’obiettivo principale era l’infrastruttura energetica, in particolare la CHPP-4. Purtroppo, è stata colpita. Anche un edificio residenziale è stato danneggiato e i soccorritori stanno attualmente spegnendo un incendio lì. I nostri sistemi hanno rilevato questi missili solo quando erano già praticamente in avvicinamento a Kyiv. La CHPP-4 è una delle strutture energetiche chiave di Kyiv”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

A Russian ballistic missile attack on Kyiv. Once again, no early warning from our partners. The main target was energy infrastructure, specifically CHPP-4. Unfortunately, it was hit. A residential building was also damaged, and rescuers are currently putting out a fire there. Our… pic.twitter.com/6FKPx8PuFG — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 13, 2026

“Secondo i nostri servizi di intelligence- aggiunge-, i russi stanno preparando ulteriori lanci di missili balistici. I fatti mostrano che i russi non si considerano vincolati da quanto detto dal Presidente degli Stati Uniti. L’Ucraina ha sostenuto un cessate il fuoco energetico. La Russia sta prendendo di mira un’altra centrale elettrica e le vite del nostro popolo. E questo è assolutamente ingiusto: quando stanno distruggendo la nostra infrastruttura energetica, e l’Ucraina non riceve nemmeno preavvisi anticipati sui lanci di missili balistici. È importante che il mondo non resti in silenzio su questo. Ed è importante che gli Stati Uniti vedano davvero cosa sta succedendo e chi è responsabile della continuazione di questa guerra. Per favore, state al sicuro questa notte e domani. Stiamo lavorando per rifornire le nostre difese aeree con missili antibalistici”.