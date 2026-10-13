martedì 13 Ottobre 2026

Ucraina, Zelensky: “Attacco missilistico russo su Kiev, l’obiettivo principale era l’infrastruttura energetica”

"Secondo i nostri servizi di intelligence, i russi stanno preparando ulteriori lanci di missili balistici.", scrive il presidente in un messaggio su X

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 13-10-2026 ore 22:41Ultimo aggiornamento: 13-10-2026 ore 22:41

ROMA – “Un attacco missilistico balistico russo su Kyiv. Ancora una volta, nessun preavviso da parte dei nostri partner. L’obiettivo principale era l’infrastruttura energetica, in particolare la CHPP-4. Purtroppo, è stata colpita. Anche un edificio residenziale è stato danneggiato e i soccorritori stanno attualmente spegnendo un incendio lì. I nostri sistemi hanno rilevato questi missili solo quando erano già praticamente in avvicinamento a Kyiv. La CHPP-4 è una delle strutture energetiche chiave di Kyiv”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Secondo i nostri servizi di intelligence- aggiunge-, i russi stanno preparando ulteriori lanci di missili balistici. I fatti mostrano che i russi non si considerano vincolati da quanto detto dal Presidente degli Stati Uniti. L’Ucraina ha sostenuto un cessate il fuoco energetico. La Russia sta prendendo di mira un’altra centrale elettrica e le vite del nostro popolo. E questo è assolutamente ingiusto: quando stanno distruggendo la nostra infrastruttura energetica, e l’Ucraina non riceve nemmeno preavvisi anticipati sui lanci di missili balistici. È importante che il mondo non resti in silenzio su questo. Ed è importante che gli Stati Uniti vedano davvero cosa sta succedendo e chi è responsabile della continuazione di questa guerra. Per favore, state al sicuro questa notte e domani. Stiamo lavorando per rifornire le nostre difese aeree con missili antibalistici”.

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