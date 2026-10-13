martedì 13 Ottobre 2026

VIDEO| Lo street artist Harry Greb omaggia Mourinho e Gasperini prima di Roma-Real Madrid

L'opera è stata realizzata al Testaccio Roma Club alla vigilia dell'incontro di Champions League

di Nicoletta Di PlacidoData pubblicazione: 13-10-2026 ore 22:57Ultimo aggiornamento: 13-10-2026 ore 22:57

ROMA – Alla vigilia dall’incontro di Champions League Roma Real Madrid, lo street artist Harry Greb ha voluto omaggiare i due mister con un’opera realizzata accanto al Testaccio Roma Club.

“Ho approfittato del ritorno di Mourinho per dare seguito all’opera fatta nel maggio 2021 e diventata celebre (Mourinho sulla vespa), l’ho rappresentato ironicamente seduto sulla panchina della Roma- spiega l’artista- e c’è Gasperini che in modo altrettanto ironico gli dice di alzarsi e di andare a sedersi sullo SpecialOne. Era un modo per esorcizzare e sdrammatizzare il clima prepartita che nella Capitale si fa sempre sentire e per rendere omaggio a due grandi Mister”.

L’opera prende il titolo da un un verso del primo inno della Roma ‘Campo Testaccio’ con un gioco di parole ‘I Mister Roma chiamò’.

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