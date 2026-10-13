Il red carpet apre la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma: sfilano Verdone, Accorsi e Ozpetek

ROMA – Carlo Verdone in versione “solo spettatore”. Stefano Accorsi, capelli a zero, tiratissismo in total black. Claudia Pandolfi che invece sfila in rosso. Le rock star, Manuel Agnelli e Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro. E poi tante star e altrettante starlette. Si è appena aperta, con il primo red carpet della kermesse, la 21esima edizione della Festa del cinema di Roma. La manifestazione, che come da tradizione vede nell’auditoroum Parco della Musica della Capitale lo spazio centrale dell’evento, durerà fino a domenica 25 ottobre.

Tanti gli attori e le personalità istituzionali che hanno calcato stasera il famoso tappeto rosso: dal cast del film di apertura “Il rumore delle cose nuove” di Paolo Genovese, come Vittoria Puccini, Edoardo Pesce e i già citati Accorsi e Pandolfi, al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, fino ai musicisti Brunori Sas e Nicola Piovani e ad altre star del cinema come Luisa Ranieri e il regista Ferzan Ozpetek. Alle 19 poi Ema Stokholma, dj e conduttrice televisiva e radiofonica, è salita sul palco della sala Sinopoli per aprire la kermesse e lanciare la prima proiezione. Due i riconoscimenti assegnati: la produttrice Tessa Ross è stata premiata con l’Industry Lifetime Achievement Award mentre Piovani ha ricevuto il Banca Ifis Music Award.

Molte le star nazionali e internazionali attese a Roma nei prossimi giorni: dai grandi attori e attrici Javier Bardem, Julianne Moore, Susan Sarandon, quest’ultima per la verità già nella Capitale, a Helen Mirren, Kasia Smutniak, Jesse Eisenberg, Paul Giamatti e Deva Cassel fino all’influencer e imprenditrice Kim Kardashian. Ma la Festa, tra gli altri, attende anche Jovanotti, venerdì, per assistere al documentario a lui dedicato.

“Questa sarà un edizione straordinaria– ha commentato Gualtieri- con una qualità altissima e tanti film, una grande festa popolare che sarà anche dentro la città e che è già sold out. Per questo stiamo cercando di trovare nuovi spazi. Roma si sta rilanciando tantissimo a livello mondiale sul cinema, con tanti studi che vengono qui a girare. Ma noi vogliamo che la città diventi la Capitale internazionale del cinema perché abbiamo i più bravi costumisti, scenografi e una grande filiera produttiva”.

“Il cinema italiano?- ha invece commentato Claudia Pandolfi- ha un po’ di febbre ma possiamo e dobbiamo fare qualcosa per migliorare la situazione”.

Foto dal sito del Comune di Roma