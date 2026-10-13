Liliana Resinovich, dalla nuova perizia spunta il dna di un uomo ignoto. Nessun nuovo elemento contro Visintin

di Nicola Santini

TRIESTE – Un Dna maschile ancora privo di identità e nessun nuovo elemento genetico direttamente riconducibile a Sebastiano Visintin. Sono questi i risultati più significativi della nuova perizia sul caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni.

La relazione, depositata sabato 10 ottobre dai periti Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi, contiene gli esiti degli accertamenti genetici, dattiloscopici e merceologici effettuati sui reperti. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, gli esami avrebbero individuato sul cordino utilizzato per tenere insieme le chiavi della donna due profili genetici complessi, indicativi della presenza di materiale biologico appartenente a un soggetto di sesso maschile ancora sconosciuto.

Un particolare destinato a riaccendere gli interrogativi attorno a una vicenda giudiziaria che da quasi cinque anni continua a dividere gli esperti e a impegnare gli investigatori. Resta infatti da chiarire a chi appartenga quel materiale genetico, quando sia stato depositato e quale relazione possa avere con la morte della donna. La presenza di Dna su un oggetto personale, considerata isolatamente, permette di formulare ipotesi investigative, ma richiede ulteriori verifiche per stabilirne l’effettivo significato. Diverso il risultato degli esami sul cordino trovato attorno al collo di Liliana, sul quale sarebbe stato individuato esclusivamente Dna riconducibile alla vittima.

UN ACCERTAMENTO POTENZIALMENTE FAVOREVOLE PER VISENTIN

Per Sebastiano Visintin, marito della donna e unico indagato per omicidio, gli accertamenti appena conclusi rappresentano un elemento potenzialmente favorevole alla posizione difensiva. Dalle conclusioni finora rese pubbliche, infatti, sarebbero assenti nuove evidenze genetiche o dattiloscopiche capaci di collegarlo direttamente alla morte della moglie. Un risultato che dovrà comunque essere valutato nell’insieme degli elementi raccolti dalla Procura di Trieste, guidata nelle indagini dal sostituto procuratore Ilaria Iozzi.

Tra i reperti esaminati figurano anche alcune fibre rinvenute sul giubbotto della vittima e ricondotte a indumenti di Visintin. Un elemento la cui interpretazione deve necessariamente tenere conto della convivenza tra i coniugi e della possibilità di trasferimenti attraverso il normale contatto tra capi d’abbigliamento custoditi nella stessa abitazione.

Rimane aperto anche il capitolo relativo alle particelle di zirconio individuate sotto le suole delle scarpe di Liliana, materiale che può essere presente negli abrasivi utilizzati per affilare i coltelli, attività svolta dal marito. Anche in questo caso, la provenienza e le modalità di trasferimento richiedono una valutazione scientifica che tenga conto del contesto domestico. Sul fondo rimane il contrasto tra le diverse ricostruzioni medico-legali della morte. La seconda autopsia, affidata alla professoressa Cristina Cattaneo, ha introdotto elementi a sostegno dell’ipotesi omicidiaria, dopo che i primi accertamenti avevano orientato le indagini verso il suicidio.

La nuova relazione peritale, almeno sulla base delle anticipazioni disponibili, lascia dunque aperti interrogativi fondamentali e introduce un ulteriore elemento da approfondire, quello dell’identità del soggetto maschile al quale potrebbero appartenere le tracce rinvenute sul cordino delle chiavi.

Il prossimo passaggio è previsto per il 30 ottobre, quando i risultati degli accertamenti saranno discussi in udienza. Sarà quella l’occasione per approfondire il significato delle tracce genetiche e confrontare le conclusioni dei periti con le osservazioni dei consulenti delle parti, mentre l’inchiesta prosegue e Visintin resta indagato, con tutte le garanzie previste dalla presunzione d’innocenza.