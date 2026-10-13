VIDEO| Ucraina, ora un nuovo presidente in Russia? Trump non risponde alla domanda del giornalista

ROMA – In partenza per l’Alaska, Donald Trump ha evitato di rispondere a una domanda sulla necessità che la Russia abbia un nuovo presidente, spostando l’attenzione sull’eliporto. La domanda del cronista su un successore possibile di Vladimir Putin è stata trasmessa in diretta da Fox News e altre emittenti.

“Qualcuno vuole vedere una grande opera d’arte, qualcosa di straordinariamente bello?”, ha detto Trump, senza raccogliere lo spunto del giornalista. “L’eliporto ha un’architettura incredibile”. Alcuni giorni fa, con un riferimento a Volodymyr Zelensky, Trump aveva detto che era arrivato il momento per l’Ucraina di scegliere “un nuovo presidente”.