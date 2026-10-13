martedì 13 Ottobre 2026

Trump: “Gli Houthi si stanno comportando molto male, vogliono far salire il prezzo del petrolio”

"Pensavo avessero imparato la lezione un anno fa, quando li abbiamo bombardati pesantemente e abbiamo smesso di farlo su loro richiesta", ha scritto il presidente su Truth

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 13-10-2026 ore 18:32Ultimo aggiornamento: 13-10-2026 ore 18:32

ROMA – Gli houthi “si stanno comportando molto male”, probabilmente su richiesta dell’Iran, colpendo l’Arabia Saudita e “cercando di far salire i prezzi del petrolio”, forse in vista delle elezioni americane di midterm: parole di Donald Trump, dedicate al Medio Oriente e agli equilibri economici internazionali. Le sue dichiarazioni sono contenute in un post pubblicato sulla piattaforma Truth Social.

“Gli Houthi si stanno comportando molto male”, ha scritto Trump. “Pensavo avessero imparato la lezione un anno fa, quando li abbiamo bombardati pesantemente e abbiamo smesso di farlo su loro richiesta; sono rimasti in silenzio per molto tempo, ma ora sono tornati a farsi sentire, probabilmente su richiesta dell’Iran, che è una nazione in declino, senza marina, senza aeronautica, con la peggiore economia del mondo e un’inflazione al 301%“.

Il presidente ha continuato: “Lo stanno facendo in modo molto aggressivo, colpendo l’Arabia Saudita e cercando deliberatamente di far salire i prezzi del petrolio, probabilmente in vista delle elezioni americane”. Trump ha concluso: “Qualcuno dovrebbe spiegare loro che non mi candido alle elezioni: ho già vinto, con una vittoria schiacciante, ci sarò dopo le elezioni e non dimenticherò mai”.

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