martedì 13 Ottobre 2026

Cdm alle ore 19, ma la manovra non è più all’ordine del giorno. Chigi: “Errore materiale, inviato prima odg non aggiornato”

La seduta è stata contestualmente riconvocata con un ordine del giorno aggiornato

Data pubblicazione: 13-10-2026 ore 18:16Ultimo aggiornamento: 13-10-2026 ore 18:16

di Vittorio Di Mambro Rossetti e Ugo Cataluddi

ROMA – È stato annullato il Consiglio dei Ministri inizialmente previsto per oggi, alle ore 19, a Palazzo Chigi. La seduta è stata contestualmente riconvocata con un ordine del giorno aggiornato da cui è stata tolta l’illustrazione delle linee dello schema del disegno di legge di bilancio per l’anno finanziario 2027 e del bilancio pluriennale 2027-2029. Palazzo Chigi precisa: “Per un mero errore materiale, è stato trasmesso un ordine del giorno del Consiglio dei ministri non aggiornato. Si prega pertanto di fare riferimento alla versione aggiornata. Del resto, era stato lo stesso ministro Giorgetti a chiarire in Aula che l’approvazione del disegno di legge di bilancio sarebbe avvenuta in un momento successivo”.

Tra i punti principali al centro della nuova convocazione figurano i disegni di legge volti a completare l’iter dell’Autonomia differenziata per le quattro Regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. I provvedimenti prevedono sia l’esame degli schemi di intesa definitivi tra il Governo e i quattro enti regionali — incentrati sulle competenze in materia di “tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica”, oltre a “protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa” — sia i relativi schemi di disegno di legge di attribuzione delle forme particolari di autonomia.

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