Stabile il neonato abbandonato in una busta di plastica a Cinisello Balsamo, l’ospedale: “Vorremmo chiamarlo Leone”

MILANO – È stabile e presto potrebbe assumere il nome del papa, Leone, un’idea condivisa con il personale del Niguarda e con gli infermieri della Terapia intensiva neonatale, il neonato abbandonato a Cinisello Balsamo, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Niguarda di Milano. Il punto è stato fatto dall’assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso che ha visitato il piccolo: “Dopo una fase iniziale di incertezza, possiamo dire che complessivamente sta bene e respira autonomamente. È assistito con grande amore dal personale dell’ospedale. Ora aspettiamo che inizi a succhiare il latte, speriamo che accada nelle prossime ore”.

Quando è arrivato in ospedale il bambino era in ipotermia, con una temperatura corporea inferiore alla norma. I soccorritori del 118 di Areu sono intervenuti immediatamente, prestando le prime cure: il cordone ombelicale era strappato e la placenta si trovava nella busta di plastica insieme al piccolo. Considerando le drammatiche circostanze in cui è stato trovato, le sue condizioni sono complessivamente buone. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e che, fin dal primo momento, si stanno prendendo cura di lui”.

L’ospedale ha ricevuto numerosi messaggi di vicinanza e tante manifestazioni di disponibilità da parte di cittadini che vorrebbero donare vestitini, coperte e giocattoli o accogliere il piccolo in famiglia. Moltissimi anche coloro che hanno manifestato la disponibilità ad adottarlo. La Procura è stata informata e sarà il Tribunale dei Minori, nei tempi e con le modalità stabilite, a occuparsi degli eventuali passaggi successivi.

BERTOLASO: “QUESTA VICENDA OCCASIONE PER RICORDARE ALLE DONNE LA POSSIBILITÀ DI PARTORIRE IN ANONIMATO IN OSPEDALE E NON RICONOSCERE IL BAMBINO”

“Vorrei che questa vicenda- ha aggiunto Bertolaso- diventasse anche un’occasione per ricordare a tutte le donne che è possibile rivolgersi a un ospedale, essere assistite durante il parto e scegliere di non riconoscere il proprio bambino, mantenendo l’anonimato nei modi previsti dalla legge. La madre che ha abbandonato il figlio in mezzo alla strada avrebbe potuto fare questo. Sarebbe stato molto meglio per la salute di entrambi”.