Tg Politico Parlamentare, l’edizione di martedì 13 ottobre 2026

CONTI PUBBLICI. OK DA PARLAMENTO A DPFP E SCOSTAMENTO

Via libera dalla Camera e dal Senato alla risoluzione della maggioranza sul Documento programmatico di finanza pubblica 2026 e a quella sullo scostamento di bilancio per un valore di 29 miliardi. Risorse destinate a interventi per energia e difesa. Nel documento si sollecita l’esecutivo, in particolare, a dare rilievo al potere d’acquisto delle famiglie. In un’aula quasi deserta alla Camera il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sottolinea che “lo scostamento garantisce la sostenibilità della nostra finanza pubblica” e il Dpfp “ha una caratteristica di prudenza e rigore”.

CASA. PROTESTA STUDENTI A MONTECITORIO CON LANDINI E SCHLEIN

Anche sulla scia delle proteste in Francia e in Spagna, tornano le tende degli studenti universitari davanti agli atenei e in piazza Montecitorio. La mobilitazione è promossa dall’Unione degli universitari “contro il carovita universitario, il fallimento delle politiche abitative e la trasformazione del diritto allo studio in un affare per i privati”. Davanti alla Camera oggi a sostegno della protesta sono arrivati il segretario della Cgil Maurizio Landini e la segretaria del Pd Elly Schlein. Il Pd vuole portare in Parlamento “proposte qualificanti sul tema del diritto all’abitare, che è un diritto fondamentale”.

LA CAMERA COMMEMORA EMMA BONINO

Montecitorio si ferma per ricordare Emma Bonino. Un lungo applauso bipartisan ha unito maggioranza e opposizione nel commosso tributo alla storica leader radicale ed ex ministra degli Esteri, morta l’11 settembre. In aula esponenti di maggioranza e opposizione hanno ricordato le sue battaglie civili ed europeiste, che hanno segnato la storia del nostro Paese. “Una tenace combattente”, in prima fila sin da giovane per il diritto all’aborto. “Ricordarla- ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Magi- vuol dire portare avanti le sue battaglie”.

PAPA LEONE AL GEMELLI, OPERAZIONE PER NODULO A UN POLMONE

Papa Leone XIV è entrato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, per l’asportazione di un nodulo a un polmone, individuato in fase precoce durante controlli di routine. A dare l’annuncio era stato lo stesso Pontefice all’Angelus domenica. La degenza durerà circa una settimana e le udienze sono sospese fino al 20 ottobre. Dal mondo politico e dalle istituzioni unanimi messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione.