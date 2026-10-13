Susan Sarandon a Roma contro Hegseth: “Doveva essere strafatto per annunciare la condanna a morte in Tv”

ROMA – “Far vedere l’esecuzione di una condanna a morte in Tv? “Il fatto che Hegseth (il segretario alla Difesa) lo abbia pensato e suggerito forse è la dimostrazione che fosse strafatto oltre ogni limite per fare un annuncio del genere… probabilmente mi metterà nei guai averlo detto”: Susan Sarandon è arrivata da poco a Roma, per ricevere il Womenland Award 2026 al Festival del Cinema della Capitale. Incontrando i cronisti non rinuncia a rispondere alle domande sui diritti umani, quale attivista da sempre impegnata su questi temi.

In particolare denuncia il recente annuncio dato dall’amministrazione Trump, per voce del segretario di Stato “per la Guerra”, di trasmettere in streaming l’esecuzione di Nidal Hasan, ex maggiore dell’esercito americano condannato a morte per la strage di Fort Hood del 2009, in cui morirono 13 persone. L’esecuzione per fucilazione è prevista per il prossimo 3 dicembre. Portare la pena di morte in tv infatti “è il perfetto esempio della mancanza di moralità, di sensibilità del governo americano, di quanto sua infettato dalla mascolinità tossica” aggiunge l’attrice. “Credo che l’unica cosa positiva provocata da questo annuncio- aggiunge- sia che abbia avviato un dibattito, abbia avviato una discussione sulla pena di morte”. Questo però, “la dice lunga- conclude- e sottolinea la depravazione di questa amministrazione”.

L’attrice premio Oscar si trova a Roma ospite a Roma di Alice nella città, il festival parallelo per le giovani generazioni della Festa del cinema di Roma, per presentare The Accompanist di Zach Woods.

(photo credit: Antonio Fraioli ph)