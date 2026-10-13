martedì 13 Ottobre 2026

Costi dell’energia elettrica, Dell’Acqua (Arera): “Con più rinnovabili sempre meno variazioni”

In audizione alla Camera, il presidente Arera spiega le oscillazioni del 2026: il calo stagionale di eolico e idrico ha costretto a ricorrere ai cicli combinati a gas

di Roberto AntoniniData pubblicazione: 13-10-2026 ore 15:25Ultimo aggiornamento: 13-10-2026 ore 15:25

ROMA – Un primo fronte dell’attività dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) rispetto al tema dei costi “riguarda l’implementazione delle più efficaci soluzioni regolatorie che consentano la diffusione e l’integrazione nel sistema elettrico delle fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo, affinché possano contribuire più rapidamente possibile al cambiamento del mix produttivo”. Questo percorso “è il più importante e porterà nel medio-lungo periodo alla strutturata riduzione dei livelli del prezzo all’ingrosso dell’energia“. Nicola Dell’Acqua, presidente ARERA, lo dice nel corso dell’audizione alla commissione Attività produttive della Camera sui costi dell’energia elettrica a carico di imprese e cittadini.

“Su questo noi siamo tutti convintissimi: se andiamo a concludere il PNIEC (Piano nazionale energia, ndr) anche così come è scritto, anche senza rivederlo, le oscillazioni di prezzo si avranno sempre meno. Il nostro punto di vista rafforza quello che il Parlamento e il governo stanno facendo”, dice Dell’Acqua.

Rispetto all’impatto sui prezzi, conta “la disponibilità delle fonti: a partire dal giugno del 2026 si è assistito a un decremento delle vendite di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili rispetto ai primi mesi dell’anno”, ricorda Nicola Dell’Acqua, presidente ARERA. “L’energia eolica è diminuita a causa di un’estate poco ventosa rispetto ai primi mesi del 2026, e quella idrica anche per la forte siccità. La fonte solare segue invece la stagionalità, e questa eh la conosciamo tutti”, prosegue.

“Il decremento della vendita di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, insieme alla crescita della domanda, ha favorito un incremento significativo delle vendite di energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici, tra cui i cicli combinati a gas, pur a fronte delle difficoltà di gestione legate alle alte temperature”, segnala Dell’Acqua, lte temperature che “possono comportare criticità nel raffreddamento delle centrali”.

Leggi anche

Energia, il ministero valuta la proroga al 31 dicembre 2027 per il servizio a tutele graduali

di Redazione

Carbon farming, alla Camera il confronto promosso da Generazione Cibo

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia