martedì 13 Ottobre 2026

Carbone, Strappetti e Margaritora: ecco chi opererà Papa Leone XIV

L'intervento è in programma oggi pomeriggio

di Francesco DemofontiData pubblicazione: 13-10-2026 ore 14:56Ultimo aggiornamento: 13-10-2026 ore 15:40

ROMA – Dalla tarda mattinata di oggi Papa Leone XIV è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio, come ha riferito la Sala stampa della Santa Sede, sarà sottoposto a un intervento chirurgico per asportare un nodulo polmonare. A seguire il Pontefice sarà un gruppo di professionisti esperti, tra cui il suo medico personale, Luigi Carbone, e Massimiliano Strappetti, infermiere da molti anni al servizio dei Papi. Il compito di coordinare la chirurgia toracica è affidato al professor Stefano Margaritora, direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia toracica del Gemelli. Margaritora, 66 anni, esperto di tecniche mininvasive e robotiche, si occupa soprattutto di patologie polmonari e chirurgia oncologica del torace. All’attività clinica, affianca quella accademica: Stefano Margaritora è professore ordinario di Chirurgia toracica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università Cattolica del Sacro Cuore, dove ricopre anche l’incarico di direttore della Scuola di specializzazione.

Luigi Carbone, 54 anni, ha già assistito Papa Francesco durante il suo pontificato e continua ad accompagnare Leone XIV anche nei viaggi apostolici, come quello compiuto in Francia a fine settembre. Laureato in Medicina all’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nel 1999, Carbone si è specializzato in Medicina interna e in Medicina d’emergenza. Ha costruito gran parte della propria carriera professionale e accademica al Gemelli, dove oggi ricopre il ruolo di dirigente nell’Unità operativa complessa di Medicina d’urgenza e Pronto soccorso del Gemelli-Isola. È inoltre alla guida della Direzione di sanità e igiene del Governatorato vaticano. Massimiliano Strappetti, anch’egli 54enne, si è formato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale romano. Nel corso degli anni ha assistito Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, restando vicino a quest’ultimo fino al termine della sua vita. Infermiere di grande esperienza, rappresenta un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria in Vaticano. Sarà al fianco di Leone XIV durante il percorso operatorio e nella successiva fase di recupero, dopo che il Pontefice ha comunicato ai fedeli la presenza del nodulo durante l’Angelus di domenica scorsa.

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