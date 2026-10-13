Imprese, Rosss Spa sempre più vocata all’export con il 40% del fatturato

FIRENZE – Rosss Spa, impegnata nel settore delle soluzioni per la logistica e le scaffalature industriali, conferma la propria vocazione globale consolidando una traiettoria di crescita strategica e continua sui mercati esteri, con un’esportazione attiva in oltre 50 Paesi nel mondo e un fatturato 2025 che ha raggiunto e superato i 32 milioni di euro. I mercati esteri rappresentano infatti stabilmente oltre il 40% del fatturato complessivo dell’azienda.

BETTINI: “ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE”

“Ho sempre creduto che la forza del Made in Italy meccanico non risieda soltanto nelle sue straordinarie performance industriali o nella precisione ingegneristica, ma anche nella bellezza e nel design. Un esempio emblematico è il colore che da sempre contraddistingue le nostre scaffalature: il rosa. A prima vista potrebbe sembrare una scelta lontana dalle logiche tradizionali di un prodotto industriale, eppure è proprio questo il punto. Anche l’occhio vuole la sua parte: noi italiani abbiamo la capacità unica al mondo di coniugare funzionalità estreme e cura estetica, trasformando persino un impianto logistico in un elemento di identità e design” afferma il presidente della società Simone Bettini. Un risultato significativo che testimonia l’efficacia di un modello di business resiliente e ben diversificato, sviluppato attorno a due direttrici fondamentali: da un lato il rafforzamento dei mercati storici attraverso una rete consolidata di rivenditori e partner; dall’altro un’intensa e costante attività commerciale orientata all’esplorazione di nuove aree geografiche e opportunità di sviluppo. La diversificazione geografica si è rivelata nel tempo un vero e proprio fattore strategico di solidità per ROSSS, consentendo all’azienda di bilanciare le oscillazioni congiunturali ed effettuare scelte d’impresa lungimiranti e con una visione di medio-lungo termine.

PERCORSO DI ESPANSIONE INTERNAZIONALE

Com’è che si porta avanti con successo un percorso di espansione internazionale così capillare? Per Rosss la risposta risiede nella forza manifatturiera e nell’innovazione continua, eccellenza e 100% Made in Italy: una gamma di prodotti vastissima, interamente progettata e realizzata negli stabilimenti aziendali di Scarperia e San Piero (Firenze), garanzia di elevati standard produttivi, massima sicurezza ed efficienza logistica. La scelta costante di destinare risorse all’avanguardia tecnologica, alle risorse commerciali e al supporto tecnico. Perché in Rosss la regola è chiara: più investimenti significano più visibilità sul futuro. Un affiancamento e un’assistenza tecnica costante al cliente in ogni fase del progetto, portano sui mercati mondiali il miglior know-how ingegneristico e industriale italiano.

INTERNAZIONALIZZAZIONE SCELTA STRATEGICA

A conferma del proprio impegno globale, Rosss partecipa regolarmente ai più importanti eventi fieristici internazionali di settore, momenti chiave per incontrare i partner storici e stringere nuove sinergie distributive. Parallelamente, l’azienda prende parte attiva alle missioni internazionali promosse da Confindustria e sviluppa iniziative commerciali dedicate nei mercati ad alto potenziale di crescita. “Per Rosss l’internazionalizzazione non è mai stata una risposta congiunturale, ma una scelta strategica di lungo periodo– dichiara Simone Bettini, presidente di Rosss Spa- Portare i nostri prodotti in oltre 50 Paesi nel mondo, mantenendo la produzione interamente radicata nei nostri stabilimenti di Scarperia e San Piero, è motivo di grande orgoglio. Investire con continuità nei mercati esteri significa costruire relazioni commerciali solide, basate sulla fiducia reciproca e sulla qualità della nostra offerta: più investiamo oggi, più garantiamo all’azienda una visibilità solida e chiara sul proprio futuro” conclude Bettini.