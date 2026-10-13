Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli, sarà operato nel pomeriggio

di Vincenzo Giardina e Francesco Demofonti

ROMA – Papa Leone XIV, è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un nodulo polmonare. L’operazione è prevista per questo pomeriggio e sarà eseguita dall’équipe di chirurgia toracica guidata dal professor Stefano Margaritora, come confermato dalla Sala Stampa della Santa Sede. Nella comunicazione si aggiunge: “Ulteriori informazioni saranno fornite nella serata di oggi”. Il Santo Padre alloggerà al reparto solventi del 10° piano dell’ospedale romano ma non nell’appartamento papale, attualmente in ristrutturazione.