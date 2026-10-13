Maltempo a Reggio Calabria, isolati diversi comuni jonici. Evacuate venti persone a San Lorenzo

REGGIO CALABRIA – La forte ondata di maltempo registrata sul territorio reggino della fascia jonica, nello scorso fine settimana, ha provocato l’interruzione di alcune strade provinciali, isolando in gran parte diversi Comuni collinari e premontati quali Bagaladi, Roccaforte del Greco, Montebello, Fossato. Frane e smottamenti hanno interessato, anche in maniera grave, la Sp23, la Sp3 e la Sp22. Secondo quanto appreso dalla Dire, la macchina organizzativa della Città metropolitana, settore tecnico Viabilità, è da giorni al lavoro per gli interventi più urgenti. I principali sono quelli sulla Sp23 e sulla Sp3, strade che rientrano nell’ambito della fiumara ‘Tuccio’. La criticità maggiore è lo smottamento di un tratto di strada, che ha quasi isolato i Comuni di Bagaladi e Roccaforte del Greco. Le squadre della Città metropolitana, dopo un primo sopralluogo del sindaco Francesco Cannizzaro, sono impegnate per liberare la strada, mettere in sicurezza la scarpata e ripristinare al più presto la viabilità e quindi i collegamenti. “Al momento questi Comuni – sono le parole del dirigente alla Viabilità, Lorenzo Benestare – sono garantiti da un percorso alternativo che attraversa San Pantaleo ed arriva a Roccaforte del Greco, che però non permette il transito di pullman e mezzi grandi. Stiamo operando con il massimo impegno”. Altri punti critici sono sulla Sp3 che collega la fascia costiera di Melito Porto Salvo fino alla montagna a Gambarie d’Aspromonte e sulla Sp22 che connette i Comuni di Palizzi, Montebello e Fossato.

REGGIO CALABRIA, A SAN LORENZO EVACUATE 20 PERSONE

Nel territorio comunale di San Lorenzo, frazione marina, sul versante ionico della provincia di Reggio Calabria, sono state evacuate 20 persone a causa di uno smottamento provocato dal forte maltempo di sabato 10 ottobre. La decisione è stata presa per via della pericolosità di una frana molto vicina alle abitazioni. San Lorenzo è a pochi chilometri da Melito Porto Salvo, altro Comune messo in difficoltà dal maltempo. L’ordinanza di evacuazione è stata firmata dal sindaco Natale Alessandro Polimeni. “Case invase dal fango, mobili distrutti, sacrifici di una vita travolti dalla furia del maltempo, con profondo dolore, ho dovuto firmare un’ordinanza di evacuazione che costringerà venti persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Una decisione dolorosa, ma necessaria per salvaguardare la vita e l’incolumità dei nostri cittadini. Dietro ogni casa c’è una famiglia, una storia, una vita di sacrifici. E vedere la nostra gente costretta a lasciare tutto è un dolore che porto dentro, come sindaco e soprattutto come uomo”. Così Polimeni che ha garantito “tutta l’assistenza necessaria”.