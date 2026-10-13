Parolin: “L’annuncio del Papa un fulmine a ciel sereno ma siamo fiduciosi”

ROMA – “Ho visto il Papa ieri sera, ci siamo parlati con molta serenità. Se sono preoccupato? Sì, perché non mi aspettavo certo una cosa del genere. Siamo rimasti tutti colpiti dalla serenità con cui ha dato l’annuncio”. Lo ha detto il Segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, a margine di un convegno alla Gregoriana su Giovanni Paolo I.

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A Parolin è stato chiesto se l’annuncio sia stato un fulmine a ciel sereno anche nella Santa Sede: “Certo, sì, nessuno se lo aspettava”, ha confermato. “Siamo all’inizio di questa difficoltà- ha aggiunto il cardinale- speriamo che il problema si possa risolvere al più presto. Siamo fiduciosi, lo accompagniamo con la preghiera”.