martedì 13 Ottobre 2026

VIDEO | Prima la testata poi il sangue: Valeria Marini e Carmen Di Pietro cadono in diretta al Gf

Ieri sera, durante la diretta, la showgirl è stata vittima dell'impeto della coinquilina

Data pubblicazione: 13-10-2026 ore 11:03Ultimo aggiornamento: 13-10-2026 ore 11:04

ROMA – Fuori programma con incidente per Valeria Marini. Ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello, la showgirl è stata vittima dell’impeto di Carmen Di Pietro, che nel tentativo di salirle in braccio, l’ha fatta cadere dandole pure una testata. Tutto è avvenuto quando la padrona di casa, Ilary Blasi ha chiamato le due coinquiline nella Nuvola per decidere se tenere o buttare uno specchio rotto appartenente a Carmen Di Pietro. Fatalità, subito dopo aver deciso di gettare l’oggetto, le due sono cadute rovinosamente in diretta: Carmen Di Pietro, ha tentato all’improvviso di salire in braccio a Valeria Marini, che non capendo l’intenzione della collega è finita per terra. “Mi ha dato una testata in faccia, ho bisogno di un medico“, ha poi detto quando si è rialzata, coprendosi la bocca: “Sto sanguinando“.

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