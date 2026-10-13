VIDEO | Prima la testata poi il sangue: Valeria Marini e Carmen Di Pietro cadono in diretta al Gf

ROMA – Fuori programma con incidente per Valeria Marini. Ieri sera, durante la diretta del Grande Fratello, la showgirl è stata vittima dell’impeto di Carmen Di Pietro, che nel tentativo di salirle in braccio, l’ha fatta cadere dandole pure una testata. Tutto è avvenuto quando la padrona di casa, Ilary Blasi ha chiamato le due coinquiline nella Nuvola per decidere se tenere o buttare uno specchio rotto appartenente a Carmen Di Pietro. Fatalità, subito dopo aver deciso di gettare l’oggetto, le due sono cadute rovinosamente in diretta: Carmen Di Pietro, ha tentato all’improvviso di salire in braccio a Valeria Marini, che non capendo l’intenzione della collega è finita per terra. “Mi ha dato una testata in faccia, ho bisogno di un medico“, ha poi detto quando si è rialzata, coprendosi la bocca: “Sto sanguinando“.

La caduta di Valeria Marini e Carmen Di Pietro al #GFVIP LA CADUTA STELLARE! ✨✨✨ ✈️✈️✈️✈️ https://t.co/pBRFAOwJri — Grande Fratello Forum (@gf_forum) October 12, 2026