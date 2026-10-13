Sicilia, Armao: “Le cose non stanno come dice la Procura”

PALERMO – “Buon lavoro e dite le cose come stanno”. Così l’ex presidente della Cts della Regione Siciliana, Gaetano Armao, rivolgendosi ai giornalisti che lo attendevano davanti all’ingresso del tribunale di Palermo, dove si è recato per l’interrogatorio preventivo nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per corruzione.

“Chiarirò – ha aggiunto Armao -. Come stanno le cose? Non certamente come le prospetta la Procura”. E a chi gli chiedeva se si sentisse tranquillo, Armao ha risposto con un sorriso: “Come mi vede?”.

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