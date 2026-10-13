martedì 13 Ottobre 2026

Sicilia, Armao: “Le cose non stanno come dice la Procura”

Oggi in Tribunale a Palermo è il giorno degli interrogatori preventivi per l'ex presidente della Cts della Regione, per il deputato dell'Ars Lombardo e per l'avvocato Matta, tutti e tre indagati per corruzione

di Salvo CataldoData pubblicazione: 13-10-2026 ore 10:25Ultimo aggiornamento: 13-10-2026 ore 10:25

PALERMO – “Buon lavoro e dite le cose come stanno”. Così l’ex presidente della Cts della Regione Siciliana, Gaetano Armao, rivolgendosi ai giornalisti che lo attendevano davanti all’ingresso del tribunale di Palermo, dove si è recato per l’interrogatorio preventivo nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per corruzione.
“Chiarirò – ha aggiunto Armao -. Come stanno le cose? Non certamente come le prospetta la Procura”. E a chi gli chiedeva se si sentisse tranquillo, Armao ha risposto con un sorriso: “Come mi vede?”.

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IN TRIBUNALE ANCHE IL DEPUTATO DELL’ARS GIUSEPPE LOMBARDO E IL LEGALE MATTA

Il deputato Mpa all’Ars Giuseppe Geremia Lombardo è arrivato per primo al palazzo di giustizia di Palermo dove sarà ascoltato dalla gip Giuseppa Zampino per l’interrogatorio preventivo nell’ambito dell’inchiesta per corruzione avviata dalla Procura.
Oggi infatti sono previsti anche gli interrogatori preventivi sia dell’ex presidente della Commissione tecnico-specialistica della Regione, Gaetano Armao, sia di Lombardo e dell’avvocato Pierluigi Matta, anche loro indagati.

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