Sicilia, Armao: “Le cose non stanno come dice la Procura”

PALERMO – “Buon lavoro e dite le cose come stanno”. Così l’ex presidente della Cts della Regione Siciliana, Gaetano Armao, rivolgendosi ai giornalisti che lo attendevano davanti all’ingresso del tribunale di Palermo, dove si è recato per l’interrogatorio preventivo nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per corruzione.
“Chiarirò – ha aggiunto Armao -. Come stanno le cose? Non certamente come le prospetta la Procura”. E a chi gli chiedeva se si sentisse tranquillo, Armao ha risposto con un sorriso: “Come mi vede?”.
LEGGI ANCHE: In Sicilia è il D-day per Schifani: valuta le dimissioni dopo la frenata di Forza Italia sul bis
IN TRIBUNALE ANCHE IL DEPUTATO DELL’ARS GIUSEPPE LOMBARDO E IL LEGALE MATTA
Il deputato Mpa all’Ars Giuseppe Geremia Lombardo è arrivato per primo al palazzo di giustizia di Palermo dove sarà ascoltato dalla gip Giuseppa Zampino per l’interrogatorio preventivo nell’ambito dell’inchiesta per corruzione avviata dalla Procura.
Oggi infatti sono previsti anche gli interrogatori preventivi sia dell’ex presidente della Commissione tecnico-specialistica della Regione, Gaetano Armao, sia di Lombardo e dell’avvocato Pierluigi Matta, anche loro indagati.