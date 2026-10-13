Muore sulle montagne russe: è successo in un parco divertimenti in Georgia. Chiusi altri 9 impianti

ROMA – Un morto e quattro feriti in un parco giochi ‘Six flags’ ad Austell, in Georgia, dove c’è stato un tragico incidente ieri pomeriggio. A quanto si apprende, l’incidente ha riguardato l’attrazione Goliath, un impianto di montagne russe. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media locali, l’uomo è caduto durante la corsa per un motivo da accertare. Il blocco del sedile potrebbe essersi sganciato, o sbloccato, durante la corsa. Di fatto c’è che il convoglio è rientrato al punto di partenza con una delle imbracature completamente aperta e priva dell’occupante. Altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. L’incidente sarebbe accaduto verso la fine del percorso, proprio nel momento in cui le macchine fotografiche automatiche scattano le foto ricordo dei passeggeri.

La corsa dell’attrazione, dopo l’incidente, è stata bloccata. I soccorritori e il personale del parco hanno provveduto a evacuare a piedi i passeggeri rimasti bloccati in cima alla rampa principale dell’impianto tramite le scalinate d’emergenza. Diverse emittenti televisive locali, ieri, hanno rilanciato le immagini dell’evacuazione dei passeggeri dopo l’incidente.

LA CORSA A 113 CHILOMETRI ORARI

L’impianto dove si è verificato l’incidente, Goliath, è un hypercoaster alto più di 60 metri che è attivo dal 2006 e raggiunge una velocità massima di circa 113 chilometri orari. Il percorso dura circa 3 minuti e mezzo tra ripide discese e repentine inversioni. Il parco divertimenti in cui è avvenuto l’incidente si chiama “Six Flags Over Georgia” e fa parte del gruppo Six Flags. Il parco si trova a Austell, a circa 24 chilometri da Atlanta. Le indagini sono in corso. Al momento non è stata resa nota l’identità della vittima.

VERIFICHE SU ALTRI 9 IMPIANTI NEGLI USA

La dirigenza del gruppo Six Flags ha disposto la chiusura temporanea di 9 montagne russe distribuite in 6 strutture degli Stati Uniti. Una decisione legata alla scelta di effettuare verifiche tecniche sulla sicurezza degli impianti analoghi alla luce dell’incidente in Georgia. La società Six Flags ha espresso il proprio profondo cordoglio ai familiari della vittima, garantendo piena collaborazione alle autorità inquirenti.