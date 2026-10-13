Corso Ue di giornalismo, al via la selezione delle candidature: 20 i posti disponibili

ROMA – È cominciata la selezione delle candidature per il corso di formazione sull’Europa rivolto a giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione in programma giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 ottobre a Roma, nella redazione dell’agenzia di stampa Dire. Alla valutazione delle domande seguiranno colloqui e comunicazioni via e-mail ai 20 partecipanti prescelti, che potranno confermare la frequenza al corso entro cinque giorni. L’appuntamento si terrà nella redazione della Dire in corso d’Italia 38/a.

L’iniziativa è parte del ‘Programma di formazione del Parlamento europeo per giovani giornalisti’, che è stato avviato nel 2023 e ampliato poi progressivamente a tutti i Paesi membri dell’Ue. È stato possibile presentare le candidature fino a venerdì scorso, 9 ottobre.