L’Arabia Saudita si oppone all’intervento di Israele nello Yemen

ROMA – Il governo Israeliano sta cercando di intervenire militarmente nel conflitto contro gli houthi, nello Yemen, facendo pressioni sugli Stati Uniti, ma l’Arabia saudita si oppone. Lo riferiscono fonti di stampa israeliana. Ieri, il governo israeliano sul proprio account X ha scritto che Riad “è un alleato. Difenderemo questo bellissimo Paese”.

Tuttavia, secondo la testata Haaretz che cita fonti diplomatiche, il principe Mohammed Bin Salman si è opposto al tentativo di Tel Aviv di avviare una cooperazione militare, volta a combattere contro i ribelli filo-iraniani.

Alla base del no dell’erede al trono ci sarebbe il timore di generare reazioni negative nell’opinione pubblica interna. La tesi di Haaretz infatti è che Israele stia cercando di affiancare Riad per poi ottenere un’accelerazione nel processo di normalizzazione dei rapporti diplomatici tra i due Paesi, che si è arenato nel 2023 dopo la risposta di Israele a Gaza all’aggressione di Hamas del 7 ottobre. L’Arabia Saudita non ha mai riconosciuto lo Stato di Israele.