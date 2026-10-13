Allarme bomba su volo atterrato a Ben Gurion, aereo evacuato in aeroporto (nel panico)

ROMA – Tanta paura ma per fortuna nessun rischio reale per i tanti passeggeri che questa mattina hanno viaggiato su un volo partito da New York e atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele. Allarme bomba su un volo per Israele, passeggeri evacuati in aeroporto. A rilanciare la notizia è testata israeliana online Ynet: a scatenare l’allarme e i controlli è stato un messaggio che segnalava la presenza di un ordigno esplosivo a bordo del volo. Messaggio che è arrivato quando il volo era già atterrato.

L’aereo, della compagnia Delta Airlines, proveniva da New York ed era al completo. I tanti passeggeri, in preda al panico, sono stati fatti scendere rapidamente dall’aereo e trasferiti in un terminal, mentre il velivolo veniva allontanato dall’area principale dell’aeroporto. Gli addetti alla sicurezza hanno effettuato controlli approfonditi senza riscontrare nulla di anomalo. L’allarme sicurezza giunge a meno di due settimane dal drammatico tentativo di dirottamento avvenuto a bordo del volo FlyDubai diretto a Tel Aviv.



