martedì 13 Ottobre 2026

Hormuz, il Qatar: “Raddoppiare gli sforzi per la sicurezza”. Trump: “Uccisi troppi leader iraniani, non sappiamo con chi trattare”

Secondo l'emittente Al Jazeera, l'appello è stato rivolto durante la sessione annuale del Consiglio della Shura

Data pubblicazione: 13-10-2026 ore 9:08Ultimo aggiornamento: 13-10-2026 ore 9:21

ROMA – L’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ha esortato a intensificare gli sforzi per proteggere le rotte marittime regionali e le reti di approvvigionamento strategiche. Secondo l’emittente Al Jazeera, l’appello è stato rivolto durante la sessione annuale del Consiglio della Shura. L’emiro ha detto che “è necessario raddoppiare gli sforzi per garantire la sicurezza della navigazione nel Golfo e nello Stretto di Hormuz e proteggere gli impianti energetici e le infrastrutture civili”.

TRUMP: “FORSE ESAGERATO CON I RAID SUI VERTICI IRANIANI, ORA NON SAPPIAMO CON CHI TRATTARE”

Gli Stati Uniti potrebbero aver spinto troppo oltre la strategia delle eliminazioni mirate contro i quadri dirigenti iraniani, col paradosso di essersi privati di un interlocutore definito al tavolo diplomatico. A riconoscerlo è stato Donald Trump durante un comizio elettorale a Youngstown, in Ohio. «Potremmo aver esagerato con la leadership, perché adesso non sappiamo più con chi diavolo abbiamo a che fare», ha dichiarato il presidente secondo quanto riportato dall’emittente Cnbc-tv18. “A dire il vero, facciamo fatica a capire con chi dobbiamo negoziare. Penso che siamo andati oltre: ci saremmo potuti fermare al livello uno”, ha precisato.

Leggi anche

Raid su Kiev, 2 morti. Zelensky chiede più pressione sulla Russia. Trump: “Putin vuole un accordo più dell’Ucraina”

di Angela Sannai

Intercettato e distrutto un missile Houthi diretto a Riad

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia