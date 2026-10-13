Hormuz, il Qatar: “Raddoppiare gli sforzi per la sicurezza”. Trump: “Uccisi troppi leader iraniani, non sappiamo con chi trattare”

ROMA – L’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ha esortato a intensificare gli sforzi per proteggere le rotte marittime regionali e le reti di approvvigionamento strategiche. Secondo l’emittente Al Jazeera, l’appello è stato rivolto durante la sessione annuale del Consiglio della Shura. L’emiro ha detto che “è necessario raddoppiare gli sforzi per garantire la sicurezza della navigazione nel Golfo e nello Stretto di Hormuz e proteggere gli impianti energetici e le infrastrutture civili”.

TRUMP: “FORSE ESAGERATO CON I RAID SUI VERTICI IRANIANI, ORA NON SAPPIAMO CON CHI TRATTARE”

Gli Stati Uniti potrebbero aver spinto troppo oltre la strategia delle eliminazioni mirate contro i quadri dirigenti iraniani, col paradosso di essersi privati di un interlocutore definito al tavolo diplomatico. A riconoscerlo è stato Donald Trump durante un comizio elettorale a Youngstown, in Ohio. «Potremmo aver esagerato con la leadership, perché adesso non sappiamo più con chi diavolo abbiamo a che fare», ha dichiarato il presidente secondo quanto riportato dall’emittente Cnbc-tv18. “A dire il vero, facciamo fatica a capire con chi dobbiamo negoziare. Penso che siamo andati oltre: ci saremmo potuti fermare al livello uno”, ha precisato.