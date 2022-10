Conclusi gli interventi di ripristino delle facciate all’ospedale di Frascati

ROMA – Si è svolto nella giornata odierna un sopralluogo del direttore generale Cristiano Camponi, del direttore sanitario Roberto Corsi, della Uoc Ufficio Tecnico e Patrimonio Asl Roma 6 e della sindaca Francesca Sbardella per visionare gli interventi di ripristino facciate e messa in sicurezza della struttura pensile di ampliamento del Blocco operatorio Padiglione 1 effettuati all’ospedale San Sebastiano di Frascati. Lo ha fatto sapere l’Azienda sanitaria con una nota.

Gli interventi, “che restituiscono sicurezza e decoro al presidio- spiega il comunicato- sono stati preceduti da ulteriori lavori di riqualificazione e potenziamento della struttura: illuminazione esterna con luci a led che favoriscono il risparmio energetico, sostituzione e riparazione del tratto fognario, adeguamento impiantistico della medicina d’Urgenza, bonifica locali della radiologia, ampliamento locali TC e relativa fornitura della nuova tecnologia TC Revolution Evo 128 strati, apertura nuovo reparto di odontostomatologia, rinnovamento dell’aula magna. Effettuata a fine settembre la consegna della seconda caldaia per il riscaldamento dell’intero presidio, a completamento dell’intervento che rientra nel progetto più ampio di efficientamento energetico in attuazione in tutto il territorio Asl Roma 6. Previsto l’avvio entro la fine dell’anno dei lavori di adeguamento antincendio padiglioni 1 e 2 con annessa centrale termica e adeguamento dei locali dedicati all’endoscopia digestiva con la realizzazione di un nuovo Ambulatorio, tramite potenziamento impiantistico e bonifica degli ambienti”.

“La riqualificazione delle nostre strutture sanitarie si traduce in potenziamento delle prestazioni, sicurezza, miglioramento dell’impatto ambientale, obiettivi che l’Azienda sanitaria locale Roma 6 si è posta come primari nel rafforzamento dell’intero sistema sanitario sul territorio” conclude la nota.

