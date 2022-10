NAPOLI – Il progetto Tulipano Art Friendly della cooperativa sociale Il Tulipano di Napoli, coordinata da Giovanni Minucci, anche responsabile del progetto, è tra i dieci finalisti dell’Innovation Award 2022. La cerimonia di premiazione si terrà domani 14 ottobre al cinema Procida Hall, nell’ambito dell’evento “La cultura non isola” inserito nel programma di Procida Capitale 2021.

Con Tulipano Art Friendly, la cooperativa crea percorsi accessibili, inclusivi e coinvolgenti per le persone autistiche, rendendo possibile la fruizione dei musei e dei luoghi della cultura anche ai bambini nello spettro e alle loro famiglie. L’iniziativa, già realizzata con il Parco archeologico di Paestum – Velia nel 2017, è diventata un modello richiesto da diverse strutture della Regione Campania, in collaborazione con l’Università Federico II, l’Università Pathenope e il Cnr.

“Siamo molto felici di essere tra i finalisti dell’Innovation Award 2022 che ha visto la partecipazione di oltre 200 proposte – ha detto Minucci – Abbiamo appreso la notizia con entusiasmo ed è già una vittoria per il nostro gruppo di lavoro impegnato quotidianamente da anni a strutturare percorsi di inserimento lavorativo e ricreativo per i ragazzi con autismi, rivolti alle scuole e alle famiglie della Regione. Rendere accessibili i musei anche a sensibilità diverse è il nostro obiettivo, imparare cose nuove deve essere un diritto di tutti i bambini, con il progetto Tulipano Art Friendly che, struttura percorsi per chi ha esigenze diverse dalla media, adesso è possibile. Il museo è un luogo di socializzazione e di prossimità per tutti”.

