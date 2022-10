A Città della Scienza week end dedicato a sana alimentazione con ‘Cosa metto nel piatto’

NAPOLI – Si intitola ‘Cosa metto nel piatto’ il weekend che, in occasione della ‘Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2022‘, Città della Scienza Napoli dedica a tutti i suoi giovani visitatori. Giochi, laboratori e visite guidate saranno dedicati all’importanza di rispettare la stagionalità degli alimenti, combinarli in maniera corretta e adattare la dieta alle esigenze di vita per una sana alimentazione.

UN BAMBINO SU TRE IN SOVRAPPESO O AFFETTO DA OBESITA’

Dal rapporto 2022 dell’OMS Europa emerge, infatti, che il 59% degli adulti europei e quasi 1 bambino su 3 (29% dei maschi e 27% delle femmine) è in sovrappeso o è affetto dall’obesità. Le scelte individuali, in fatto di alimentazione, assumono sempre più importanza per creare un futuro migliore e più sostenibile per tutti soprattutto in anni come questi dove pandemia, conflitti, cambiamenti climatici, rincaro dei prezzi e tensioni internazionali hanno ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale. Grazie alle attività laboratoriali degli studenti del liceo statale “G. Buchner” di Ischia (Na), a Città della Scienza i visitatori impareremo anche ad estrarre il DNA da alcuni alimenti vegetali.

CITTA’ DELLA SCIENZA: SPAZIO ANCHE A CORPOREA E MAGIA DEL PLANETARIO

Accanto a ‘Cosa metto nel piatto’ sulla sana alimentazione, non mancheranno alla cittadella scientifica gli spettacoli al Planetario, le visite guidate a Corporea, la Mostra Insetti e la mostra temporanea “L’arte nell’epoca della sostenibilità ambientale”. Giornata Opening sabato 15 ottobre per la Mostra “Respiro – Aritmia di un territorio”, dalle 9.00 alle 17.00 nello spazio Galilei.

