Tornano le visite Ami alla scoperta dei luoghi nascosti del Lazio

ROMA – A Roma e nel Lazio tornano le visite guidate di Ambiente Mare Italia alla scoperta delle bellezze culturali e naturalistiche. AMI in questi anni ha permesso a tanti romani di scoprire o riscoprire luoghi dimenticati o poco conosciuti della città di Roma e del Lazio. “Sono oltre 60 i siti archeologici, i luoghi d’arte e le meraviglie della natura che migliaia di cittadini hanno potuto visitare grazie ai progetti AMI Cultura e AMI Natura”, dichiara Alessandro Botti, presidente di Ambiente Mare Italia. E aggiunge: “Siamo lieti di presentare anche quest’anno il nuovo catalogo di AMI con un’ampia scelta di visite guidate anche per i più sportivi, amanti della natura e delle passeggiate outdoor”.

Di seguito i prossimi eventi in programma.

22 OTTOBRE – SUBIACO

Con la visita al Sacro Speco e al Monastero di Santa Scolastica scopriremo uno dei borghi più antichi e ricchi di storia del Lazio: Subiaco. Un luogo in cui si respira ancora un’aria medievale, ricco di storia e di richiami alla cultura romana.

30 OTTOBRE – ROMA, VILLA TORLONIA

Passeggeremo a Villa Torlonia e visiteremo il Casino Principale, il Casino Nobile e la Casina delle Civette, una perla immersa nel verde con il suo stile liberty e la magia dei suoi arredi. Visiteremo anche il Teatro di Villa Torlonia, unico nel suo genere per la sua particolare struttura architettonica e per i suoi mosaici, affreschi e quadri.

5 NOVEMBRE – LA CERTOSA DI TRISULTI E ALATRI

Ci immergeremo tra le secolari foreste dell’Agro Pontino in un viaggio tra storia, spiritualità e natura con visite della Certosa di Trisulti, nel comune di Collepardo e di Alatri.

13 NOVEMBRE – SUTRI E LA VIA FRANCIGENA

Scarponcino da trekking e via si parte per un’emozionante e suggestiva escursione ad anello alla scoperta dell’antica città di Sutri con il suo Anfiteatro romano interamente scavato nel tufo, la Necropoli e le Vie Cave. Passeggeremo tra noccioleti e castagneti e il meraviglioso bosco misto di querce per poi rientrare nel centro storico di Sutri.

20 NOVEMBRE – ROMA TRASTEVERE E ISOLA TIBERINA

Il Tevere, spettatore silente della storia di Roma, fu vitale per l’espansione della città e la crescita economica dell’Impero. La nostra guida vi accompagnerà alla scoperta di una Trastevere nascosta e insolita.

27 NOVEMBRE – ROMA, CENTRALE MONTEMARTINI

Ci sono esempi di come la commistione tra storia passata e recente ha reso ancor più importante la cultura di Roma. La Centrale Montemartini è uno di questi. La scopriremo insieme.

4 DICEMBRE – ROMA E IL SUO GHETTO EBRAICO

Con una “Passeggiata particolare” tra cultura, storia, religione, architettura e arte torneremo indietro nel tempo e proveremo a sentire e ad immaginare gli odori e i sapori tipici del quartiere ebraico.

Per informazioni sulle visite di Ambiente Mare Italia-AMI e per ricevere il nuovo catalogo online è possibile scrivere una mail a [email protected]

