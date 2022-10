Tg Cultura, edizione del 13 ottobre 2022

LE GALLERIE DEGLI UFFIZI FANNO CAUSA A JEAN PAUL GAULTIER

“Uso non autorizzato della Venere di Botticelli”. Questa, in sintesi, la ragione dell’azione legale che le Gallerie degli Uffizi hanno lanciato contro la maison dello stilista francese Jean Paul Gaultier. La nota casa di moda ha infatti utilizzato l’immagine dell’immortale capolavoro custodito nel museo vasariano per realizzare alcuni capi di abbigliamento, pubblicizzandoli anche sui propri social e sul proprio sito: lo ha fatto però senza chiedere un permesso, concordarne le modalità dell’uso e pagare il canone, così come è invece espressamente previsto dalla legge.

IN VALLE D’AOSTA LA NUOVA SAISON CULTURELLE

Trentasette spettacoli, otto incontri letterari e cinquanta film per sei mesi di programmazione, da ottobre ad aprile. È la 38esima edizione della Saison Culturelle, il cartellone degli eventi culturali proposto dall’assessorato ai Beni culturali della Regione Valle d’Aosta. La rassegna si aprirà il prossimo 28 ottobre al Palais di Saint-Vincent con il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Quest’anno, accanto alle due sezioni più tradizionali di spettacolo e cinema ci sarà anche la letteratura. Tra gli ospiti, Mario Desiati, vincitore del premio Strega 2022, e Veronica Raimo, vincitrice della sezione Giovani.

‘ROMA ART WEEK’, L’ARTE CONTEMPORANEA INVADE LA CAPITALE

Oltre 480 artisti, 201 strutture espositive, 61 curatori e 8 collettivi, per un totale di più di 400 appuntamenti: sono i numeri della Roma Art Week, che torna in città dal 24 al 29 ottobre con la sua edizione numero 7. La rassegna, totalmente gratuita, offre al pubblico di appassionati, collezionisti e studiosi una panoramica della proposta di arte contemporanea della Capitale. Organizzata da Kou – Associazione no profit per la promozione delle arti visive – la sei giorni apre e promuove spazi espositivi, studi di artisti e progetti culturali, con l’obiettivo di costruire una rete tra strutture espositive, artisti e curatori.

DAL 7 ALL’11 DICEMBRE LA FIERA ‘PIÙ LIBRI PIÙ LIBERI’

‘Più libri più liberi’, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana editori torna alla Nuvola dell’Eur a Roma dal 7 all’11 dicembre. ‘Perdersi e ritrovarsi’ è il filo conduttore della manifestazione, a cui sono attesi grandi ospiti, scrittrici e scrittori italiani ma anche stranieri, provenienti da ogni parte del mondo: Alessandro Baricco, Michela Murgia, Zerocalcare, Pilar del Río Gonçalves, Erling Kagge, Mohamed Mbougar Sarr, Licia Troisi, e molti altri. Tra gli appuntamenti più attesi, quello con l’iraniana Azar Nafisi.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it