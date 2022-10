Vasco Rossi al cinema con il film del concerto al Circo Massimo di Roma

(Photo Credit – Villani)

ROMA – R come Rossi – rock – record. Dopo aver conquistato il primo posto del podio per il maggior numero di spettatori conseguito ai suoi concerti quest’anno, Vasco Rossi sbarca al cinema.

Nelle sale arriva, infatti, ‘Vasco Live Roma Circo Massimo’, il concerto evento nella Capitale che ha raccolto 140mila fan.

Il film, girato in diretta da Pepsy Romanoff, sarà in anteprima al cinema il 14, 15 e 16 novembre. Il film uscirà anche in bluray e dvd (da domani preordinabile su universal.it). Quella del Circo Massimo è solo una delle date che hanno fatto vendere al rocker 701mila biglietti per 11 concerti.

