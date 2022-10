Un libro contro gli stereotipi, ecco “Le avventure del sottosotto”

NAPOLI – È scritto a quattro mani, quelle di Luca Trapanese e Francesca Vecchioni, “Le avventure del sottosotto – Una città segreta sotto la III C” (Salani editore, Pagine: 256 – Prezzo 14,90 euro), il libro, dedicato ai più piccoli, che, si legge nelle note dell’editore, “nasce dalla precisa volontà di far divertire e appassionare, abbattendo al contempo una serie di stereotipi”. Quella di “Le avventure del sottosotto” è una storia che nasce dopo il risultato di un lavoro di ascolto e confronto con le persone che hanno vissuto esperienze simili ai 5 personaggi, che “hanno contribuito a dargli autenticità e spessore nel pieno rispetto delle storie raccontate”. Il libro è interamente scritto con un accurato uso delle parole per un linguaggio inclusivo, affinché ragazze e ragazzi leggendolo possano sentirsi rappresentati “perché ritrovarsi in ciò che si legge significa poter sognare, da protagonista, il proprio futuro”.

JO, MARTA, VERA, TOMMY E BAREGGI E QUELLA CITTA’ SEGRETA SOTTO LA III C

Jo, Marta, Vera, Tommy e Bareggi non potrebbero essere più diversi di così. La sola cosa che hanno in comune sembra essere la scuola che frequentano e che nasconde un segreto proprio sotto i loro piedi: un immenso labirinto sepolto da oltre ottant’anni… Grazie alla guida di un vecchio diario e all’aiuto di una tortorella irriverente, la banda del SottoSotto si ritroverà unita, suo malgrado, per affrontare l’avventura più imprevedibile di sempre e scoprire cosa sia successo a una misteriosa bambina, scomparsa molto tempo prima, quando quel labirinto rappresentava l’unico riparo dalle bombe della Seconda guerra mondiale.

GLI AUTORI

Luca Trapanese, napoletano, da anni lavora, con Eduardo Savarese, a sostegno di bambine e bambini disabili con la sua “A ruota libera Onlus”. Nel 2018 ha pubblicato, con Luca Mercadante, il bestseller “Nata per te. Storia di Alba raccontata tra noi” e nel 2019, con Patrizia Rinaldi, “Vi Stupiremo con difetti speciali”, e “Le nostre imperfezioni” per Salani. Dal 2021 è assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli. Condivide con la piccola Alba, adottata nel 2018, un canale TikTok. Di recente ho avviato la comunità per ragazzi disabili senza genitori, “Il borgo Sociale” ed una casa famiglia per bambini con gravi malformazioni, unica in tutto il Sud Italia, “La Casa di Matteo”.

Francesca Vecchioni, fiorentina, è presidente della Fondazione Diversity, che promuove la cultura dell’inclusione nei media, nelle aziende e nella società civile.

