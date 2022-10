Berlusconi torna in Senato e tutti lo vogliono salutare, risate con Renzi

ROMA – È il più cercato. Più di Ignazio La Russa, di Roberto Calderoli, di Elisabetta Casellati. Ma anche di Matteo Salvini, Carlo Calenda o Matteo Renzi. Silvio Berlusconi torna in Senato, questa volta in cravatta, e siede in prima fila ad ascoltare il discorso di Liliana Segre. Accanto a lui, neanche a dirlo, c’è Licia Ronzulli, più in là Anna Maria Bernini. Durante e mentre la seduta va a finire c’è un gran via vai di persone che lo vogliono salutare: Claudio Lotito, Erika Stefani, Matteo Renzi, Pierferdinando Casini, Dario Franceschini. Il saluto più caloroso di tutti, quello che strappa una risata Berlusconi, è quello con Renzi.

