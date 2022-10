Scossa di terremoto 4.4 a Catanzaro, numerose chiamate ai vigili del fuoco, nessun danno

REGGIO CALABRIA – Un terremoto di magnitudo di magnitudo 4.4 è avvenuto nella zona costa Jonica Catanzarese. La scossa è stata registrata alle 00:44 ad una profondità di 36 km nella zona di Catanzaro Lido, ed è stata avvertita in tutta la provincia. Numerose chiamate sono giunte alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco, finora non vi sono state richieste o segnalazioni di interventi o di danni. Altre segnalazioni sono giunte dalle province di Crotone, Cosenza e Vibo Valentia.

SINDACO DI CATANZARO FIORITA: “SCUOLE CHIUSE PER PRECAUZIONE“

“Nel confermare che fino a questo momento non si registra alcun danno a cose o persone correlato alla scossa di terremoto avvenuta alle 00:44 della magnitudo 4.4, abbiamo deciso la chiusura per la giornata di oggi delle scuole di ogni ordine e grado, in via precauzionale, e al fine di valutare eventuali criticità nelle strutture”. Così il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita che ha attivato la cabina di regia permanente per monitorare la situazione.

PRESIDENTE REGIONE OCCHIUTO: “SITUAZIONE COSTANTEMENTE MONITORATA”

“La sala operativa della Protezione civile ha lavorato tutta la notte, ha contattato i sindaci dei Comuni limitrofi all’epicentro, ha dato istruzioni a tantissimi cittadini spaventati che hanno preso d’assalto i centralini. La situazione è sotto controllo, ma costantemente monitorata, semmai ci fossero ulteriori sviluppi”. Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. “Il terremoto – aggiunge – non si può prevedere, ma si deve prevenire. La popolazione, e per questo è importante diffondere sempre più una cultura di Protezione civile, deve sapere come comportarsi, gli amministratori devono essere in grado di guidare correttamente la propria cittadinanza nei momenti di emergenza. Anche su questo la Regione Calabria è impegnata con numerose iniziative”.

