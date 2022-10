Napoli-Ajax, tifosi olandesi aggrediti con mazze e catene

NAPOLI – Tifosi dell’Ajax aggrediti con mazze e catene da un gruppo di ragazzi a bordo di scooter. È accaduto poco dopo la mezzanotte nel centro di Napoli, davanti al bar Mavi Caffè di via Agostino de Pretis, dove si trovava un gruppo di supporter della squadra di Amsterdam. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.



Ad avere la peggio un 33enne olandese, medicato sul posto dal personale del 118 per una lieve ferita alla nuca. L’uomo non è stato ricoverato. Indagano i carabinieri della compagnia Napoli Centro.

DUE TIFOSI ACCOLTELLATI NEL POST PARTITA

Violenze anche in altre zone della città. Nella notte, subito dopo il match, due tifosi dell’Ajax di 36 e 32 anni sono stati aggrediti prima di rientrare nel b&b dove soggiornavano, in vico Santa Maria dell’Aiuto.

I due sarebbero stati accerchiati da un gruppo di ragazzi a bordo di scooter che, dopo averli aggrediti, li avrebbero feriti anche con armi da taglio.

7 DENUNCIATI, AVVIATE LE PROCEDURE PER IL DASPO

Intanto, all’interno dello stadio Diego Armando Maradona, durante i controlli predisposti dalla questura, sette persone, tra i 14 e i 42 anni, sono state denunciate per aver scavalcato i settori dell’impianto. Un soggetto è stato denunciato per aver opposto resistenza a uno steward. Nei confronti dei sette è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.

Ancora, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, i poliziotti del commissariato San Paolo hanno sanzionato cinque persone, tra i 21 e i 44 anni, per detenzione di sostanza stupefacente e violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. Gli agenti, insieme a carabinieri, militari della guardia di finanza e personale della polizia locale, durante i servizi di controllo nel perimetro dell’impianto sportivo, hanno sanzionato complessivamente 16 parcheggiatori abusivi, rimosso 65 veicoli in divieto di sosta ed effettuato 12 sequestri di merce.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it