Roma, camion per la raccolta dei rifiuti dell’Ama prende fuoco a Ostiense

Un camion dell’Ama per la raccolta dei rifiuti ha preso fuoco questa mattina in via Pellegrino Matteucci, nel quartiere Ostiense di Roma. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Al momento è bloccata la circolazione tra Via Ostiense e Piazzale 12 Ottobre 1492. Visibile anche a distanza la colonna di fumo nero. Il forte l’odore acre che si è sprigionato nell’aria ha spinto i residenti a chiudere le finestre.

