Storia al capolinea per Valentina Ferragni e Luca Vezil: “Decisione sofferta”

ROMA – Con un annuncio sui social, Valentina Ferragni ha annunciato la fine della relazione con il compagno storico Luca Vezil. Un rapporto durato 9 anni e che negli ultimi tempi i rumors volevano già in crisi da mesi.

“Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta“, queste le parole di Valentina Ferragni.

PRIMA ESTATE DA SEPARATI

L’estate scorsa, per la prima volta , i due influencer hanno trascorso le vacanze separati a causa di un’offerta di lavoro molto importante a cui Vezil non poteva rinunciare. In quell’occasione è stato lui sui social a raccontare della decisione presa: “Circa un mese fa ho ricevuto una proposta lavorativa che non solo non potevo rifiutare, ma nella quale ho deciso di buttarmi a capofitto e alla quale ho lavorato nell’ombra affinché si potesse portare a termine, lavoro che mi terrà fuori dall’Italia per tutto il mese di agosto a partire da martedì. In tutto questo Vale è stata non solo la mia più grande supporter, ma anche la mia più grande spinta perché accettassi il lavoro che andrò a fare e la mia più grande spalla per preparare tutto al meglio (…)Ti amo amore, tu sai”.

