Problemi alla linea elettrica, treni con 100 minuti di ritardo: caos a Termini

ROMA – A causa di un guasto alla linea elettrica tra Anagni e Labico, sulla linea Alta velocità Roma-Napoli sono in corso forti rallentamenti a partire dalle 7 di questa mattina. Sui treni a lunga percorrenza direttamente coinvolti si registrano ritardi superiori a 60 minuti e fino a 100 minuti.

LEGGI ANCHE: Ritardi e treni soppressi, mattinata di passione per pendolari Roma-Lido



Alla stazione Termini di Roma, come l’agenzia Dire è in grado di testimoniare, è il caos, con i treni provenienti da Napoli e diretti verso il Nord in fortissimo ritardo. E la situazione peggiora di minuto in minuto. Sui treni locali del Lazio, intercity e regionali, pesa anche un guasto alla linea a Pomezia. In questo caso, come nell’altro, i tecnici sono al lavoro per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it